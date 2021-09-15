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Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 16:31
- Güncelleme : 15.09.2021 - 16:33
Devlerin ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi maçları, tüm heyecanıyla yeniden başlıyor.
Avrupa'nın en güçlü takımlarının yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, Manchester City, 2021-22 sezonunu Leipzig maçıyla açacak.
Bu dev maçın favorisi Manchester City olurken, maça dair detaylar ise futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Maçı kaçırmak istemeyenler, "Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER CİTY- LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.
Manchester City - Leipzig mücadelesi Exxen platformundan yayınlanacak.
Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Leipzig maçını, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.