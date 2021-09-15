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    Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Leipzig ile karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyenler ise "Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 16:33
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    Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Devlerin ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi maçları, tüm heyecanıyla yeniden başlıyor.

    Avrupa'nın en güçlü takımlarının yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, Manchester City, 2021-22 sezonunu Leipzig maçıyla açacak.

    Bu dev maçın favorisi Manchester City olurken, maça dair detaylar ise futbolseverler tarafından araştırılıyor.

    Maçı kaçırmak istemeyenler, "Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    MANCHESTER CİTY- LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Manchester City - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.

    Manchester City - Leipzig mücadelesi Exxen platformundan yayınlanacak.

    Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Leipzig maçını, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.

    Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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