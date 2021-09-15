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Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Leipzig ile karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyenler ise "Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.