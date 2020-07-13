Mandalarla birlikte serinleyen Muşlu çobanlar

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanların, sıcaktan etkilenen manda sürüsünüyle birlikte nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Muş'un Hasköy ilçesinde, sabah erken saatlerde manda sürüsünü meralara götürerek otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde serinlemeleri için hayvanlarını Karasu Nehri'ne getiriyor.

3 SAAT NEHİRDE YÜZÜYORLAR

Burada yaklaşık 3 saat mandaları suda bekleten çobanlar da suda yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Çobanlardan Yusuf Çağla, son zamanlarda sıcaklığın artmasının mandaları da etkilediğini söyledi.

"EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Hayvanları serinletmek için Karasu Nehrine getirdiklerini belirten Çağla, "Biz de mandalarla nehre girip serinliyoruz. Serinlemek için başka bir seçeneğimiz yok. Hayatımda hiç deniz görmedim. Burada eğlenceli zaman geçiriyoruz." dedi.