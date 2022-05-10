Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve endemik olarak korum altında bulunan Manisa lalelerini koparmanın cezası 109 bin 593 TL olarak belirlendi.

Manisa’nın 1517 metre Spil Dağı Milli Parkı, baharın gelmesi ile çiçeklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu çiçekler arasında en ilgi gören ise endemik bir bitki olan Manisa lalesi oldu. Yaklaşık 20 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.

Bin 700 metrede çiçek açıyor

Deniz seviyesinden bin 700 metreye kadar geniş bir yükselti aralığında yayılış gösteren Manisa lalesi, bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Adil Şencan, nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için 2015 yılında Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) için Tür Eylem Planı hazırlatıldığını ve bu çerçevede tür izleme çalışmaların halen Bölge Müdürlüğünce yapıldığını ifade etti.

"20 gün ömrü var"

Açıklamalarda bulunan Adil Şencan, "Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Bölge Müdürlüğü olarak, baharın habercisi olan Manisa Lalelerinin doğuşunu inceliyoruz. Manisa Laleleri baharı bize haber verdiği endemik bitki türlerinden bir tanesi. Sadece Manisa’ya özgü bir türümüz. 20 günlük bir süre içerisinde yılda bir defa çiçek veriyor. Bu çiçek bin 517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkının endemiklerinden bir tanesi. Bu türler doğada koruma altında olan türlerdir. Doğada koruma altına bulunan türlerin koparılması doğadan yok edilmesinin cezası 109 bin TL. Bu 109 bin TL idari para cezasına maruz kalmamak ve doğayı korumak, endemik türlerin gelişimini sağlamak için herkesi bu konuda hassas olmaya davet ediyorum." dedi.

Manisa lalesini koparana 109 bin 593 TL ceza VİDEO







"Önemli olan korumak"

İHA'ya konuşan Şencan, "Manisa Lalesi korunduğu takdirde gelişimini daha geniş alanlara yaydığını gözlemledik. Manisa Lalesi, Spil Dağı Milli Parkı haricinde Yuntdağı etekleri, Gölmarmara civarlarında ve üst taraflarında gözleniyor. Önemli olan da bunu korumak." ifadelerini kullandı.



