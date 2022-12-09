Petrol
76.66
0.67%
Euro
19.6777
-0.05%
Dolar
18.6449
0.04%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
4938
1.68%
Bitcoin
324.835
2.10%
BTXN Coin
5.10
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar düzenlenecek Manisa Mesir Macunu Festivali için hazırlıklar başladı.
    • 09.12.2022 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor

    Türkiye'nin en renkli organizasyonlarından biri daha geri dönüyor.

    2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Manisa Mesir Macunu Festivali, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

    3 yıl düzenlenemedi

    Festival, salgın nedeniyle 2021 ve 2022 yıllarında da yapılmadı. 1539'dan bugüne kadar devam eden, 1926 yılında dönemin Manisa Valisi Müştak Lütfi tarafından 'saltanat bakiyesi' sayılarak, 25 yıl ara verilen Mesir Macunu Festivali, o dönemden sonra ilk kez 3 yıl üst üste yapılamadı.

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #1

    1 hafta sürecek festival

    Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen 3 yılının ardından 480’inci kez yapılacak Manisa Mesir Macunu Festivali'nde hazırlıkların başladığını duyurdu.

    Bunun ülkemizin ve dünyanın en köklü festivallerinden biri olduğunu belirten Özmen, şunları söyledi:

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #2

    "Çok nadir dönemlerde aksamalar olmuştu"

    "Yaklaşık 500 yıldır Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalığıyla başlayan, Spil Dağı'nın tepelerinden toplanan 41 çeşit baharatla yapılan mesirin dağıtımı 479 yıldır yapılmıştı. Çok nadir dönemlerde aksamalar olmuştu.

    Bununla beraber pandemi döneminde ilk kez bu kadar uzun süreli kesintiye uğradı. 3 yıldır yapamadık. Geçtiğimiz yıl Manisa valimiz Yaşar Karadeniz'in ısrarlı isteklerine rağmen maalesef pandemiyi tam atlamadığımız için yapılamadı.

    Bu sene talimatıyla, büyükşehir ve ilçe belediyelerine isteğini ve arzusunu belirtti. 2 toplantı gerçekleştirdik. İnşallah nisan ayının son haftasında 1 hafta sürecek kadar bir mesir festivali etkinliği düşünüyoruz. Biz yine birçok ülkeye olduğu gibi davetlerimizi göndereceğiz.

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #3

    "Bu yıl 5 ton dağıtabiliriz"

    Kardeş şehirlerimiz var. Bu sene biraz daha yerli turizme yönelik bir plan yapıyoruz.  Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın bu festivali yaşamasını istiyoruz.

    3 ton mesir saçma geleneği devam ediyor. Biz bu sene pandemiden sonraki ilk festival olduğu için komisyon bir karar almadı ama 5 ton kadar düşünüyoruz. Daha da artabilir. Bütçesi belli olmadı. İnşallah geçtiğimiz yıllardan daha görkemli bir festival yapmayı planlıyoruz."

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #4

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #5

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #6

    Manisa pandemiden sonraki ilk mesir festivaline hazırlanıyor #7


    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı
    Magazin

    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu
    3. Sayfa

    Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

    Görüş Bildir