Manisa'da 15 engelli genç 1 günlüğüne asker oldu Engeliler Haftası nedeniyle 1 günlük asker olma sevinci yaşayan gençler için yemin töreni düzenlendi. Burada engelli Barış Baki Bulut'un okuduğu 'Eledim Eledim' isimli türkü ise törene katılanları duygulandırdı.

DHA 10-16 Mayıs, Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftada, birçok engelli vatandaşın yüzlerini güldürecek etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de Manisa'da gerçekleşti. Kentteki 15 engelli genç, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 1 günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip, yemin etti. Okuduğu türküyle duygulandırdı Törende engelli jandarma erler, 1 günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Elleri kınalı engelli gençler, Türk bayrağı ve tüfek üzerine el basarak yemin etti. Bu sırada ise duygusal anlar yaşandı. Engelli Barış Baki Bulut'un okuduğu, 'Eledim Eledim' isimli eser ise törendeki herkesi duygulandırdı. Tören geçişi yapıldı Babası Zekeriya Sevinç'in elini tuttuğu engelli oğlu Enes Sevinç'in, 'En büyük asker, bizim asker' diyerek bağırması da renkli görüntüler oluşturdu. Terhis belgelerini alan engelli jandarma erler, yaptıkları tören geçişi ile ailelerini gururlandırdı. Geçişin ardından temsili tören sona erdi.