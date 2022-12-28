Manisa’da 17 yaşındaki Asya, kalp krizi geçirdi

Yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen 17 yaşındraki genç kız, hayatını kaybetti.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde ikamet eden Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü Asya Limon, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.

17 yaşındaki Asya, hemen hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı.

Tüm müdahalelere rağmen can verdi

Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre savcılığın ön incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp’a gönderildi.