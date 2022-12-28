Petrol
84.72
0.05%
Euro
19.9002
0.07%
Dolar
18.6882
0.09%
Altın
1.087
-0.04%
Borsa
5435
0.00%
Bitcoin
314.859
-1.60%
BTXN Coin
6.38
2.24%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Manisa’da 17 yaşındaki Asya, kalp krizi geçirdi

    Yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen 17 yaşındraki genç kız, hayatını kaybetti.
    • 28.12.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da 17 yaşındaki Asya, kalp krizi geçirdi

    Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde ikamet eden Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü Asya Limon, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.

    17 yaşındaki Asya, hemen hastaneye kaldırıldı.

    Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen can verdi

    Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

    DHA’nın haberine göre savcılığın ön incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp’a gönderildi.

    Manisa’da 17 yaşındaki Asya, kalp krizi geçirdi #1


    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu
    Dünya

    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu

    Rusya'ya mesaj: 2023'e hazırlanıyoruz
    Dünya

    Rusya'ya mesaj: 2023'e hazırlanıyoruz

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir