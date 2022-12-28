Askere gidebilmek için 4 ayda 155 kilodan, 98 kiloya düşen gencin azmi takdir topladı. 19 yaşındaki genç, “Vatanıma hizmet edebileceğim için çok mutluyum” dedi.

Manisa Alaşehir'de 7 çocuklu bir ailenin 6'ncı çocuğu olan Nuh Kılıç, 4 ay önce askere gitmek için muayene oldu.

155 kilo olduğu için askerlik yapamayacağını öğrenen Kılıç, büyük üzüntü yaşadı.

57 kilo verdi

Fazla kilolarından kurtulmak için zayıflamaya karar veren 19 yaşındaki genç, spora ve diyete başladı.

DHA’nın haberine göre 4 ay boyunca sıkı bir program uygulayan Kılıç, 57 kilo verip, 98 kiloya düştü.

“Hayatım kilo vermeden önce çok zordu”

Spor hocasının yönlendirmesiyle hedefine ulaştığını anlatan Kılıç, şunları söyledi:

“Askerlik şubesine gittiğimde fazla kilom nedeniyle askerlik yapamayacağım söylendi. Zor günler yaşadım. Mide küçültme ameliyatı olmayı düşünürken, hocamla tanıştık. Kısa sürede disiplinli çalışarak kilo verebileceğimi söyledi. Hayatım kilo vermeden önce çok zordu.

“Vatanıma hizmet edebileceğim”

Dışlandığım oldu ve sosyal ortamlardan uzak durmak zorunda hissettim. Son olarak askerlik şubesine muayene için gittiğimde, bu kiloyla askere alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine hırs yaptım, inat ettim ve gereken kiloyu verdim. Askere gidebileceğim. Vatanıma hizmet edebileceğim için çok mutluyum. Askerlik için tekrar başvuru yaptım.”

Manisa’da 19 yaşındaki genç 4 ayda 57 kilo verdi VİDEO





