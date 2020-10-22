Manisa'da 300 yıllık evler, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi, ahşap ve kerpiçten yapılan evleri ve ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor.

Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan ve ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1200 nüfuslu mahallede, özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Mahallede kayalık arazideki bitişik ahşap evleri fotoğraflamak isteyenlerin ilgisi yörede yaşayanları memnun ediyor.

YAKLAŞIK 300 YILLIK EVLER

Mahalle sakinlerinden Osman Altun, ziyaretçilerin ilgisini çeken evlerin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, "Burada kendi halinde ailelerin yaşadığı evler. Yıllar önce bu evler o zamanın imkanları ile yapılmış. Bu görüntü dışarıdan gelenlerin çok ilgisini çekiyor." dedi.

"KORUMA ALTINA ALARAK, RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bölgede halıcılık ve çiftçilik yapıldığını aktaran Altun, "Mahallemizin görünümü bence Demirci'nin köyleri arasında en iyisi. Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var.

Burada yaşayan insanlar hayatlarından memnun. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İNTERNETTE GÖREN GİDİYOR

İbrahim Yıldız ise ziyaretçilerin çektiği fotoğrafları internette paylaşmasıyla mahalleye ilginin arttığını dile getirerek, "İnternetten görenler merak edip buraya geliyor. Burası en az 200-300 senelik. O dönemlerde kerpiçten ve tahtalardan bu evler yapılmış, günümüze kadar gelmiş." diye konuştu.