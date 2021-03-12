8 yaşındaki ağabeyinden dinleyerek İstiklal Marşı'nın 3 kıtasını ezberleyen 3,5 yaşındaki Elif Naz Aslan'ın videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Özlem-Aytaç Aslan çiftinin 8 yaşındaki oğlu Metin Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasına evde hazırlandı.

Metin Oktay Aslan'ın kardeşi Elif Naz da marşın ilk 3 kıtasını ezberledi.

Küçük kızın annesi tarafından kaydedilen görüntüler, beğeni topladı.

"GÜNLERCE AĞABEYİNİ DİNLEMİŞ"

Baba Aytaç Aslan, Elif Naz'ın İstiklal Marşı'nın üç kıtasını ezberlemesinin kendilerini de şaşırttığını belirterek, "İlk başta ne yapacağımızı bilemedik. Büyük bir heyecan ve şok yaşadık. 3 kıtasını eksiksiz okudu. Annesi daha çok duygulandı bir eğitimci olarak. Ağabeyi günlerce dinlemiş marşı okurken ve o şekilde öğrenmiş. Böyle anlamlı bir günde bunu yapması bizi daha gururlandırdı." diye konuştu.

Manisa'da 3,5 yaşındaki Elif Naz, İstiklal Marşı'nı okudu VİDEO