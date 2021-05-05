Ayağının yarısı yanan yaralı flamingo, hayvanseverlerin yardımı üzerine hayata tutundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından boş bir arazide flamingo bulundu.

Ayaklarının yanık olan bitkin durumdaki flamingo, hayvanseverliği ile bilinen emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker’e getirildi.

PROTEZ BACAKLA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Elektrik tellerine takılıp ayakları yandığı belirlenen flamingonun uçamadığı gören İsmail Kocamaz, flamingonun hayata dönmesi için kolları sıvadı. İlk olarak flamingonun tedavisini yapan Kocamaz, ardından yürümesi için aparat geliştirdi. Ayaklarındaki yanıklar nedeniyle ayakta duramayan flamingonun anatomisine uygun olarak aparat yapan Kocamaz, aparatı da ayaklarına monte etti.

Manisa'da ayağı yanan flamingoya protez bacak yapıldı VİDEO

"KAFASINI BİLE KALDIRAMIYORDU"

İsmail Kocamaz, “Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Ayak bölümündeki derisinde parçalanmalar vardı. Ayağa kalkamıyordu. Biz onu aldığımızda hemen pansumanını yaptık. Ayak derisinin etrafındaki kurumuş dokuyu aldık. Sonrasında ayağa kalkamaması da beni çok üzdü. Burada otururken böyle de bir şey düşündüm. Aklımıza ilk önce yumuşak zarar vermeyecek bir hortum geldi. Hortumdan onun perdeli ayak yapısına uygun bir yapı oluşturduk. Bunu da hemen uyguladım. Ayağa kalktığını, su içmeye başladığını ve biraz daha iyi olduğunu gördük. Öyle bir halsizdi ki oturduğu yerden su da içemiyordu. Kafasını bile kaldıramıyordu. Sonradan ayağa kalkmaya başladı. Onun gaga yapısı gereği ayağa kalkarak beslenmesi gerekiyor.” dedi.

"İYİLEŞİNCE ÇOK MUTLU OLDUK"

Böylesi bir canlıya yardımcı oldukları için mutluluk duyduklarını belirten Kocamaz, “Çok mutluluk verici bir duygu. O belgesellerde izlediğimiz veterinerlerin küçücük civcive bile özen göstererek hayat verdiklerini görüyoruz. Bu da bir canlı. Bu canlı kazayla bu hale gelmiş. Bir nebze yardımcı olduysak çok mutluluk verici bir şey. İnsanların hayvanlara zarar vermemesini ve yardımcı olmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERE TESLİM EDECEĞİZ"

Flamingonun bakımlarının yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edileceğini söyleyen Kocamaz, “Bizim amacımız bunu burada beslemek değil. Bu tür yaban hayvanlarını beslemek yasak zaten. Ama bizim amacımız ölmeden kendine gelerek canlanıp daha sonrasında da Doğa Koruma ve Milli Parklara haber vererek ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.” dedi.