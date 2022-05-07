Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
544.851
-0.15%
BTXN Coin
15.22
-6.62%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Manisa'da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı

    Manisa'da balçığa saplanan ve bir türlü olduğu yerden çıkarılamayan inek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 07.05.2022 - 22:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde Kadir Torun'a ait bir inek balçıkla kaplı bir alana saplandı.

    İneğini bir türlü kurtaramayan Kadir Torun 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden yardım istedi.

    İtfaiye kurtardı

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen merkez itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları bir halatı traktörle çekerek ineğin saplandığı yerden çıkmasını sağladı.

    Kadir Torun ekiplere teşekkür ederken, balçıktan kurtarılan inek, Torun ailesi tarafından yıkanarak temizlendi.

    Manisa'da balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı VİDEO 

    Manisa da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı #1

    Manisa da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı #2

    Manisa da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı
    Futbol

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Görüş Bildir