Haberler

Yaşam Haberleri

Manisa'da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı

Manisa'da balçığa sağlanan ineği itfaiye kurtardı

Manisa'da balçığa saplanan ve bir türlü olduğu yerden çıkarılamayan inek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez ekipleri tarafından kurtarıldı.