Manisa'da bayram namazındaki köpek cemaatin yanından ayrılmadı

Sosyal mesafe nedeniyle cadde üzerinde namaz kılan vatandaşlara ilgi gösterip, oynamak isteyen köpeğin o halleri tebessüm ettirdi.

Manisa’da, dün sabah kılınan bayram namazı için camilerde yer kalmazken, cemaat araçlarla kapatılan yollar ve kaldırımlar üzerinde namaz kıldı.

Yunusemre ilçesindeki Yeşil Camii’ne gelerek asfaltta namaz kılan cemaat ise ilginç bir olay yaşadı.

CEMAATİN KÖPEKLE İMTİHANI

Namazla birlikte bir sokak köpeği cemaate dadandı. Namaz kılanların, ayakkabılarını dağıtan köpek, daha sonra namaz kılan bir vatandaşla uğraştı. Rükuya ve secdeye giden vatandaşa patilerini uzatan köpek, namaz boyunca sevimli hareketleriyle dikkati çekmeye çalıştı.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada yer alan görüntüler oldukça ilgi gördü.

Manisa'da bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi