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    Manisa'da bedensel engelli çift, evlendi

    Aileleri, arkadaşları ve sevenlerinin yalnız bırakmadığı çiftin mutluluğu görenleri duygulandırdı.
    • AA
    • 24.08.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 08:49
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    Manisa'da bedensel engelli çift, evlendi

    Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Said Arslan, 2016 yılında Arzu Karataş (28) ile tanıştı.

    Said Arslan, Arzu Karataş'a geçen yıl temmuz ayında evlenme teklif etti.

    "Evet" cevabı alan Said Arslan, dünyaevine girmek için ilk adım olan söz ve nişanı kısa sürede yaparak 2021 yılı için düğün tarihi kararlaştırdı.

    SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

    Hazırlıklarını tamamlayan bedensel engelli Arzu ve Said çifti, havai fişek ve alkışlarla düğün salona gelerek misafirlere gül ve karanfil attı.

    Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kıydığı nikahta çifti aileleri, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

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    “HERKES GIPTA İLE BAKIYOR”

    Başkan Selçuk, yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Sizin bu güzel davranışınıza herkes gıpta ile bakıyor. Evliliğinizi mutlulukla bir ömür boyu sürdürün." dedi.

    Başkan Selçuk, çifte Türk bayrağı hediye etti.

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    "SEVGİ ENGEL TANIMAZ”

    Damat Said Arslan ise çok mutlu olduğunu söyledi.

    Evlenmelerine destek sunan herkese teşekkür eden Arslan, "Sevgi engel tanımaz. 2016 yılında tanıştık 2020 yılında nişanladık ve bugün evlenerek birlikteliğimizi taçlandırdık. Düğün sürecinde maddi ve manevi destek sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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