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    Manisa'da düğün yapamayan çift, gelinlik ve damatlıkla tura çıktı

    Ramazan Demir ile Meryem Eser çifti, damadın sağlık sorunu nedeniyle düğün yapamayınca gelinlik ve damatlıklarını giyerek otobüsle, Karadeniz turuna katıldı.
    • 11.08.2022 - 08:32
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    Manisa'da düğün yapamayan çift, gelinlik ve damatlıkla tura çıktı

    Manisa'da yaşayan Ramazan Demir ile Meryem Eser, 31 Temmuz'da gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirme kararı aldı.

    Ramazan Demir'in nörolojik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle düğün gerçekleşemedi ve çift, nikah töreniyle dünyaevine girdi.

    Damat eşine Karadeniz turu teklifi sundu

    Ramazan Demir, düğünde gelinliğini giyememesinden dolayı üzülen eşine, bir turizm firmasının otobüsle düzenlediği Karadeniz turu organizasyonuna katılma teklifinde bulundu.

    Gelinlik ve damatlıklarla Karadeniz'i gezdiler

    Gelinin teklifi kabul etmesinin ardından çift, tura gelinlik ve damatlıklarını giyerek katıldı.

    Otobüs yolculuğu öncesi genç çift, hoparlörden çalınan oyun havası eşliğinde caddede dans etti.

    Çifti uğurlamaya gelen yakınlarının katılımıyla takı töreni de düzenlendi.

    Manisa da düğün yapamayan çift, gelinlik ve damatlıkla tura çıktı #1

    "Çok heyecanlıyım"

    Mutlu olduğunu dile getiren Meryem Demir, "Çok heyecanlıyım. Düğünümüzü yapamamıştık. Bunun hüznünü yaşarken böyle bir mutluluk yaşadım. Düğünümüzü yapamamamız bizi sarstı ama bu sürprizin de heyecanı mutluluğu üzüntümüzü kapattı." dedi.

    "Eğlenceli geçiyor bizim için"

    AA'nın haberine göre; damat Ramazan Demir ise "Eğlenceli geçiyor bizim için. Çok heyecanlıyız. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Manisa da düğün yapamayan çift, gelinlik ve damatlıkla tura çıktı #2


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