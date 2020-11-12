Manisa'da dükkanına gelen fareyi elleriyle besliyor

Esnaflık yapan bir vatandaş, her gün kapısının önüne gelen fareyi elleriyle besliyor. Görenler, fareyi elleriyle beslediğine inanamıyor.

Manisa'daki Turgutlu ilçesinin Altay Mahallesi'de bulunan Tınaztepe Sokak’ta reklam tabela işleri yapan Veli Vural, sokak kedileri için ekmek bıraktığı dükkanının önünde, bir süre önce fare gördü.

Vural, farenin aç olduğunu düşünerek bir süre ona da yiyecek verdi. Vural, bir süre sonra kendisine alışan fareyi elleriyle beslemeye başladı.

"BİZE ALIŞMASINI SAĞLADIK, O DA BİR CAN TAŞIYOR"

Fareyi kedilerden de koruduğunu söyleyen Vural, "Kediler için bıraktığımız ekmeklere dadanan fareyi tesadüfen gördük. İlk zamanlar hiç rahatsız etmedik. O da zamanla bizden kendisine zarar gelmeyeceğini anladı. Sonrasında yiyecek vererek bize iyice alışmasını sağladık. O da bir can taşıyor." dedi.

















