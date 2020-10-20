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    Manisa'da evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı kürekle öldürdü

    Bağ evinde eşiyle temizlik yapan Ekrem Gülsün, divanın altına 1,5 metrelik yılan ile karşılaştı. Büyük korku yaşayan Gülsün, yılanı kürekle vurarak etkisiz hale getirdi.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 12:28
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    Manisa'da evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı kürekle öldürdü

    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kayısı Çukuru Mahallesi’ndeki evlerinde, 18 Ekim’de eşiyle temizlik yapan Ekrem Gülsün, divanın altında bir yılan olduğunu fark etti.

    Büyük korku yaşayan Gülsün, önce bir süre yılanın kendiliğinden evden çıkmasını bekledi.

    Ancak Gülsün, yılanın divanın altından çıkmaması üzerine, eşinden kürek getirmesini istedi.

    KÜREKLE VURDU

    Eşinden küreği alan Gülsün, Yörede ‘Bozyörük’ adıyla bilinen 1,5 metre uzunluğundaki, çok çabuk ısıran ancak zehirsiz bir tür olan ‘Hazer’ cinsi yılanı, kürekle vurarak öldürdü.

    "BELKİ DE YAZ BOYU BİZİMLE YAŞADI"

    Yılanla karşılaşınca çok korktuğunu belirten Ekrem Gülsün, “Mayıs ayından bu yana bağ evinde kalıyorduk. Üzüm hasadından sonra şehirdeki evimize geçtik. Hafta sonu hem bir genel temizlik hem de kışa hazırlık için tekrar bağ evine gelmiştik.

    Temizlik yaparken her zaman kullandığımız divanın altında yılanı görünce şok oldum. Eşim de ben de çok korktuk. Yılanın içeri nasıl ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyu bizimle yaşadı.” dedi.

    Manisa da evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı kürekle öldürdü #1

    Manisa da evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı kürekle öldürdü #2

    Manisa da evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı kürekle öldürdü #3

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