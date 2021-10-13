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    Manisa'da evinin önünde ateş yakmak isteyen kişi, traktörünü yaktı

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 00:49
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    Manisa'da evinin önünde ateş yakmak isteyen kişi, traktörünü yaktı

    Saruhanlı'ya bağlı Azimli Mahallesi’nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. İ.Ö., alevlerin elektrik tellerine zarar vermemesi için 45 UB 1575 plakalı traktörü ile alevlere müdahalede bulundu.

    SIÇRAYAN KIVILCIMLAR TRAKTÖRÜ YAKTI

    Sıçrayan kıvılcımlarla traktör alev alırken, haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa da evinin önünde ateş yakmak isteyen kişi, traktörünü yaktı #1

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