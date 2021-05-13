Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma 1,4 milyon lira ceza

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırında bulunan, 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, son 5 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'ndeki su derinliği, kuraklık nedeniyle 12 metreden 60 santimetreye kadar düştü.

Sadece bu yıl 500 metre daha içeri çekilen gölde kayıklar karaya otururken, balıkçılık bitme noktasına geldi.

Vahşi sulama ve iklim şartları nedeniyle kurumaya yüz tutarken gölü bazı çiftçiler, usulsüz şekilde tarıma açtı.

TARIM ARAZİSİNE ÇEVİRDİLER

Gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak, traktörle sürüldü. Çiftçiler, tarım arazisine çevirdiği gölün kuruyan yerlerine buğday ekip, zeytin ağaçları dikti.

Zamanla 30 bin dönümlük arazi usulsüz şekilde tarıma açılırken, Manisa Valiliği öncülüğünde DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

21 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Gölün korunmasına yönelik çalışma başlatan Manisa Valiliği, kuruyan alanlarını işgal eden 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL ceza kesti. Ayrıca işgal edilen araziler, tahliye ettirildi.

"BÖLGENİN KORUNMASINI İSTİYORUZ"

Gölmarmara ilçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, "1998 yılında da gölümüz, kuruma seviyesine geldi. Son 5 yıldır yine kuraklıktan çekiyoruz. Gölümüz çekildikçe bölge çiftçileri, bu alanlarını tarıma açarak, tarım yapmak istiyor. Burada tarım yapmak zor ve riskli. Buradaki çiftçiler çiftçi kayıt sistemine dahil edilmediğinden hiçbir destekten de faydalanamıyor. Gölümüzün istimlak alanı 82 bin dönüm. Bu 82 bin dönüm içerisinde gölümüzün suyunun çekilmesinden dolayı 30 bin dönümünde tarım yapılmaktadır. Bu sulu tarım değildir. Bu alanlar verimli değil. Yeni alanlarda tarım yapmak çok zor. Çiftçiler bir umut olarak bunu gerçekleştirmektedir. Çiftçilerimize de cezai yaptırımdan ziyade, bu bölgelerin korumaya alınarak, kollanarak devamlılığının gelmesini istiyoruz." diye konuştu.













