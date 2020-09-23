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    Manisa'da görme engelli gencin uçma hayali gerçek oldu

    Manisa'da 28 yaşındaki yüzde 80 görme engelli Bayram Sönmez, uçma hayalini İzmir Paraşüt Okulu eğitmenleriyle paylaştı.
    • AA
    • 23.09.2020 - 00:32
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    Manisa'da görme engelli gencin uçma hayali gerçek oldu

    Görme engelli gencin isteğini kırmayan eğitmenler, Bayram Sönmez'e Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi'ndeki 460 rakımlı Çınarlıtepe'de yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşattı.

    GÖKYÜZÜNDE 15 DAKİKA

    Heyecanlı olduğu gözlenen Sönmez, yaklaşık 15 dakika gökyüzünde uçtu.

    Bayram Sönmez, kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirterek, hayallerinden birini daha gerçekleştirdiğini söyledi.

    Manisa da görme engelli gencin uçma hayali gerçek oldu #1

    "KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSETTİM"

    Daha önce de yüzmeyi öğrendiğinde benzer bir mutluluğu yaşadığını anlatan Sönmez, "O zaman kendimi balık gibi hissetmiştim. Şimdi de kuş gibi hisettim." ifadelerini kullandı.

    Kendisine bu deneyimi yaşatan eğitmenlere teşekkür eden Sönmez, "Bugün uçmak nasip oldu. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdim. Hocam çok profesyoneldi ve hiç strese girmedim, adeta kuş gibi hissettim." dedi.

    Manisa da görme engelli gencin uçma hayali gerçek oldu #2

    İzmir Paraşüt Okulu pilotlarından Cengiz Gültekin de sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini belirtti. Gültekin, Bayram Sönmez'in hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı oldukları için mutlu olduğunu söyledi.

    Manisa da görme engelli gencin uçma hayali gerçek oldu #3

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