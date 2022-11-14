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    Manisa'da havuza düşen tilkinin yardımına fabrika çalışanları koştu

    Manisa Turgutlu'da bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde bulunan havuza düşen tilki kurtarıldı.
    • 14.11.2022 - 22:24
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    Manisa'da havuza düşen tilkinin yardımına fabrika çalışanları koştu

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zeytinyağı üretimi yapan bir fabrikada çalışanlar bir tilkinin havuza düştüğünü gördü.

    İhbar üzerine fabrikaya Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi.

    Tilki yakalama aparatıyla çıkarıldı

    Havuza düşen tilki yakalama aparatı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Bitkin halde görünen tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

    DHA'nın haberine göre, tilkinin tedavisinin tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

    Manisa da havuza düşen tilkinin yardımına fabrika çalışanları koştu #1

    Manisa da havuza düşen tilkinin yardımına fabrika çalışanları koştu #2

    Manisa da havuza düşen tilkinin yardımına fabrika çalışanları koştu #3

    Manisa da havuza düşen tilkinin yardımına fabrika çalışanları koştu #4


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