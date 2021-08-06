Manisa'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetimleri artırdı

Jandarma ekipleri ormanlık alanlardaki devriyelerini sürdürürken, yangına sebebiyet verebilecek cam şişe ve benzeri atıkları ise temizlemeyi ihmal etmiyor.

Türkiye'de son zamanlarda çıkan orman yangınlarının önüne geçmek için, kolluk kuvvetleri ormanlık alanlarda devriye geziyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde de jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlardaki devriye faaliyetlerini artırdı.

HEM YAYA HEM MOTORİZE EKİPLER ORMANLARI BOŞ BIRAKMIYOR

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor.

İlçeye bağlı mahallelerdeki ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, hem yaya hem de motorize ekiplerle ormanlık alanlardaki devriye faaliyetlerini icra ediyor.

YANGINA NEDEN OLABİLECEK ATIKLAR TEMİZLENİYOR

Ayrıca devriye faaliyetleri esnasında ormanlık alanlarda sebebiyet verebilecek cam şişe ve benzeri atıkları temizleyen jandarma ekipleri, oluşabilecek yangınları engellemek için faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.