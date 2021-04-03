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    Manisa'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

    Şehzadeler ilçesinde kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 19:58
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 20:23
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    Manisa'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 1. Komando Eğitim Tugayı içerisinde askerler bir köpeğin kafasının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti.

    İTFAİYE KÖPEĞİ KURTARDI

    Köpeği ağaç kavuğundan çıkarmaya çalışan askerler köpeğin zarar görmemesi için durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek köpeği kurtarmayı başardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı.

    Manisa'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı VİDEO

    Manisa da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı #1

    Manisa da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı #2

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