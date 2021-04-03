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- Manisa'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Manisa'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Şehzadeler ilçesinde kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
- İHA
- 03.04.2021 - 19:58
- Güncelleme : 03.04.2021 - 20:23
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 1. Komando Eğitim Tugayı içerisinde askerler bir köpeğin kafasının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti.
İTFAİYE KÖPEĞİ KURTARDI
Köpeği ağaç kavuğundan çıkarmaya çalışan askerler köpeğin zarar görmemesi için durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek köpeği kurtarmayı başardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı.
Manisa'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı VİDEO