Manisa'da konumdan mezar bulma ve sesli dua okuma sistemi yapıldı

Bölgede vatandaşlar, mezarlık ziyaretlerinde telefondan erişebildikleri konumla mezarları bulabilecek ve sesli dua okutabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vefat eden yakınlarının yerlerini rahat bulabilmesi için alışagelmişin dışında bir teknolojik sistem oluşturdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu mezarlıklar tek tek fotoğraflandı.

Aynı zamanda konum ve koordinat ölçümleri yapılarak bilgi sistemine aktarıldı.

Vatandaşlar konumla mezar bulabilecek

Teknolojik sistem sayesinde mezarlıkları eliyle koymuş gibi bulabilme imkanı sunan uygulama, vatandaşlara büyük kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Uygulama üzerinden sadece mezarın yeri bulunmakla kalmıyor ayrıca mevtaya ait kayıtlardaki tüm bilgileri görüntüleyebilme imkanı sunuyor.





"Mezarlığa geldim, yakınımın mezarını bulamıyorum"



İHA'dan edinilen bilgilere göre, yürütülen çalışma hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Mezarlıklar Dairesi olarak bizim vatandaşlarımızdan en fazla aldığımız talep, ‘Mezarlığa geldim, yakınımın mezarını bulamıyorum’ şeklinde oluyordu. Biz de bu konuda vatandaşlarımıza daha hızlı nasıl hizmet verebiliriz diye düşündük.





Sesli olarak dua okutabilecekler

Belediyemiz internet sitesinde yer alan Mezarlık Bilgi Sisteminde yeni bir sayfa açtık. Bu sayfada, vatandaşlarımız yakınlarının isim ve soy isimlerini girdiklerinde yakınlarının mezarlarına kadar yol tarifi alabilecekler. Mezar başına ulaştıktan sonra da sesli olarak Yasin veya Fatiha okutabilecekler. Bu hizmete vatandaşlarımız mezarlık içerisinde çeşitli noktalara konumlandırdığımız tabelalar üzerindeki QR kodu okutarak ulaşabiliyor. Vatandaşlarımızın bu şekilde mezarlıkları daha kolay bulabileceklerini düşünüyorum. Şehir dışında olan, tayin ve çeşitli nedenlerle şehir dışına giden yıllar sonra Manisa’ya gelen vatandaşlarımız mezarlıklara geldiğinde yakınlarının mezarlarını bu uygulama ile kolay bir şekilde bulabilecek." şeklinde konuştu.