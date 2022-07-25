Manisa'da modifiye tutkunları 4'üncü kez bir araya geldi

Manisa'da modifiye tutkunları 4'üncü kez bir araya geldi

Salihli'deki Durasıllı Stadı’nda düzenlenen 'Salihli 4'üncü Modifiye Festivali', yüzlerce modifiyeli araç ile binlerce meraklısını buluşturarak, renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa'nın Durasıllı Mahallesi'ndeki Atatürk Stadı’nda, modifiye tutkunları bir araya geldi.

Gerçekleşen festivalde; desibel, güzellik, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapıldı.

Aynı zamanda özel kaplamalı modifiyeli araçların; renkleri, motor kuvvetleri, revize ses sistemleri gibi özellikleri, düzenlenen şovlarla meraklılarına tanıtıldı.

Ünlü isimler de katılım sağladı

Türkiye’nin modifiye alanındaki ünlü isimleri; Tanju Akdoğan, Cüneyt Durkut, Okan Çekiç, Özden Soydaş, ünlü DJ Janti, Sponzi, Dora ve Umut Ziyan da Salihli’de, modifiye araç tutkunları ile buluşarak festivale renk kattı.

"Modifiye, artık bir yaşam tarzı haline gelmiş"

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivali ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçların sergilendiği stantları gezerek modifiyeli araçlar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Kayda, "Modifiye çok farklı bir kültür ve görüyorum ki sizler için artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Salihli Belediyesi olarak kültürel etkinliklere her zaman destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz.

Belediyemiz ve Cadde Salihli iş birliğinde düzenlediğimiz festival, modifiyeli araç tutkunu gençlerimize keyifli bir hafta sonu yaşattı. Hepinize katılımlarınız için teşekkür eder, önümüzdeki yıl, daha da büyük bir organizasyonda buluşmak dileğiyle, tüm modifiye tutkunlarına selamlarımı sunarım." diye konuştu.

4'üncü festivalde de ödüller verildi

Konuşmasının ardından Salihli 4'üncü Modifiye Festivali’ne verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, fuara katılan firmalar adına teşekkür plaketi takdim edildi.

İHA'nın haberine göre; modifiye araç tutkunlarının katıldığı festivalde, çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlenerek dereceye girenlere ödüller verildi.





















