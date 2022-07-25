Petrol
101.25
1.06%
Euro
18.2746
0.40%
Dolar
17.8327
0.34%
Altın
989.7
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.111
-3.58%
BTXN Coin
10.16
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Manisa'da modifiye tutkunları 4'üncü kez bir araya geldi

    Salihli'deki Durasıllı Stadı’nda düzenlenen 'Salihli 4'üncü Modifiye Festivali', yüzlerce modifiyeli araç ile binlerce meraklısını buluşturarak, renkli görüntülere sahne oldu.
    • 25.07.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da modifiye tutkunları 4'üncü kez bir araya geldi

    Manisa'nın Durasıllı Mahallesi'ndeki Atatürk Stadı’nda, modifiye tutkunları bir araya geldi.

    Gerçekleşen festivalde; desibel, güzellik, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapıldı.

    Aynı zamanda özel kaplamalı modifiyeli araçların; renkleri, motor kuvvetleri, revize ses sistemleri gibi özellikleri, düzenlenen şovlarla meraklılarına tanıtıldı.

    Ünlü isimler de katılım sağladı

    Türkiye’nin modifiye alanındaki ünlü isimleri; Tanju Akdoğan, Cüneyt Durkut, Okan Çekiç, Özden Soydaş, ünlü DJ Janti, Sponzi, Dora ve Umut Ziyan da Salihli’de, modifiye araç tutkunları ile buluşarak festivale renk kattı.

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #1

    "Modifiye, artık bir yaşam tarzı haline gelmiş"

    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivali ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçların sergilendiği stantları gezerek modifiyeli araçlar hakkında bilgiler aldı.

    Başkan Kayda, "Modifiye çok farklı bir kültür ve görüyorum ki sizler için artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Salihli Belediyesi olarak kültürel etkinliklere her zaman destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz.

    Belediyemiz ve Cadde Salihli iş birliğinde düzenlediğimiz festival, modifiyeli araç tutkunu gençlerimize keyifli bir hafta sonu yaşattı. Hepinize katılımlarınız için teşekkür eder, önümüzdeki yıl, daha da büyük bir organizasyonda buluşmak dileğiyle, tüm modifiye tutkunlarına selamlarımı sunarım." diye konuştu.

    4'üncü festivalde de ödüller verildi

    Konuşmasının ardından Salihli 4'üncü Modifiye Festivali’ne verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, fuara katılan firmalar adına teşekkür plaketi takdim edildi.

    İHA'nın haberine göre; modifiye araç tutkunlarının katıldığı festivalde, çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlenerek dereceye girenlere ödüller verildi.

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #2

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #3

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #4

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #5

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #6

    Manisa da modifiye tutkunları 4 üncü kez bir araya geldi #7


    İlginizi Çekebilir

    'Güney Çin Denizi, savaş alanı değil'
    Dünya

    'Güney Çin Denizi, savaş alanı değil'

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı
    Dünyadan futbol

    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı

    Görüş Bildir