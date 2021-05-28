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    Manisa'da narkotik köpeği Volta emekli oldu

    5 yıl boyunca yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu maddenin yakalanmasında büyük rol oynayan ‘Volta’ isimli narkotik köpeği emekli edildi.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 01:36
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    Manisa'da narkotik köpeği Volta emekli oldu

    Manisa’da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2011 yılında göreve başlayan ‘Pointer’ cinsi ‘Volta’ isimli narkotik köpeği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2016 yılında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğüne gönderildi.

    1,5 TON UYUŞTURUCU YAKALADI

    Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının çoğunda yer alan Volta, yaklaşık 1,5 tona yakın uyuşturucu maddenin yakalanmasında önemli rol oynadı.

    EMEKLİ OLDU

    Özel eğitim ve doğuştan var olan keskin koku alma yeteneği sayesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Volta, 13 yaşında emekliye ayrıldı.

    Volta, Akhisar ilçesi Zeyintliova Jandarma Karakoluna gönderildi.

    Manisa da narkotik köpeği Volta emekli oldu #1

    Manisa da narkotik köpeği Volta emekli oldu #2

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