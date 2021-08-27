Manisa'da öğretmenler okulun duvarlarını süsledi

Gönüllü öğretmenlerden Derya Kılıçatan, "Öğrencilerimize jest yaparak atölyelerimizde masal odaları oluşturduk. Okulun duvarlarını Türk masal kahramanları ve çizgi film karakteriyle süsledik" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenleri Derya Kılıçatan ve Şevval Nalbant, öğrencileri için bir çalışma yaptı.

Koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan ve okula dönmeye hazırlanan öğrencilerini mutlu etmek isteyen öğretmenler, okulun iç duvarlarına Türk masal kahramanlarını ve çizgi film karakterlerinin resimlerini çizdi.

"OKULUMUZ RENKLEDİ, ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI OLACAK"

Çalışmanın öğrencilere katkı sunacağına inandığını belirten Derya Kılıçatan, “Okulumuzda 4 adet okul öncesi atölyemiz mevcut. Burada 80 öğrencimiz okul öncesi eğitimi alıyor. Öğrencilerimize jest yaparak atölyelerimizde masal odaları oluşturduk. Şevval Öğretmeni'n yardımıyla okulun duvarlarını Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterleriyle süsledik. Öğrencilerimizi renge odaklayarak, renk bilgilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca öğrencilerimiz Türk masal kahramanlarımızı tanıyarak, kendi kültürümüze hakim olmasını istedik. Okulumuz renklendi, öğrencilerimize güzel bir şekilde katkısının olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"BU RENKLER İLE KORONAVİRÜSÜN OLUMSUZ ETKİSİNDEN KURTULACAKLAR"

Şevval Nalbant ise "Okulumuzun ana sınıfı atölye duvarlarına Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterlerini çizme çalışması yaptık. Öğrencilerimiz koronavirüs nedeniyle okula gelememişlerdi.

Bu sene geldiklerinde gördükleri renkli görüntüler ile koronavirüsün olumsuz etkilerinden kurtulmalarını istedik. Güzel bir çalışma oldu, projemizin uygulanmasında bize desteklerini esirgemeyen okul idarecilerimize teşekkür ederiz." dedi.