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    Manisa'da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada

    Yunusemre ilçesinde otobüsün çarpması sonucu altında sıkışan Emine B. (70), itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 20:35
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    Manisa'da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada

    Akşam saatlerinde Laleli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. yönetimindeki 45 D 0118 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazanın ardından Emine B., aracın altında sıkıştı.

    OTOBÜSÜN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yarden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SÜRÜCÜNÜN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİ KAZA ANI KAMERALARDA

    Bu arada kazayı yapan otobüs şoförü Fatih K., sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatih K. daha sonra hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlİk kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa'da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu

    Manisa da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada #1


    Manisa da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada #2

    Manisa da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada #3

    Manisa da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada #4

    Manisa da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada #5

    Manisa da otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada #6

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