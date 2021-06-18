Manisa'da otomobil tutkusu nedeniyle taksici oldu

24 yaşındaki Seda Pekuslu, "Otomobil kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini yapabileceğimi düşündüm. Kendi işimin patronu oldum" dedi.

Manisa Turgutlu'da yaşayan Seda Pekuslu, otomobillere olan tutkusu nedeniyle taksici olmaya karar verdi.

Ailesinin de mesleği olan taksiciliğe merak saran Pekuslu, kendisini direksiyon başında gören müşterilerinin şaşkınlığa uğradığını belirtti.

"KENDİ İŞİMİN PATRONU OLDUM"

İş hayatının her alanında kadınların da yer alması gerektiğini düşünerek, taksicilik yapmaya başlayan Pekuslu, "Uzun süredir zaten otomobil kullanıyordum.

Otomobil kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini yapabileceğimi düşündüm. Ailemde de bu mesleği yapanlar var, kendi işimin patronu oldum” dedi.





"KADINLAR HER ALANDA OLMALI"

İlk başlarda zorluk yaşanmasına rağmen daha sonraları olumlu tepkiler aldığını belirten Seda Pekuslu, "Yolcularımız ilk başlarda olayı biraz yadırgadı, ailemde 'acaba yapabilir misin?' dedi ama ben kendime güveniyordum.

Kadınlar her alanda olmalıdır. Çünkü kadının elinin değdiği her iş güzelleşir, siz kadınlara güvenmeye devam edin" ifadelerini kullandı.



