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    Manisa'da pitbull gezdirmek pahalıya patladı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, pitbull cinsi köpeği tasma ve ağızlık takmadan sokakta gezdiren 1 kişiye 10 bin 434 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 13:05
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    Manisa'da pitbull gezdirmek pahalıya patladı

    Manisa Salihli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıpınar Mahallesi 1091 Sokak'ta bir kişinin tasmasız ve ağızlıksız pitbull cinsi köpek gezdirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Zabıta ile birlikte sokağa giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan pitbull cinsi köpeği gezdiren kişinin O.Ş. olduğunu tespit etti.

    KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Köpek el koyularak, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. O.Ş.'ye ise 10 bin 434 TL ceza uygulandı.

    Barınağa götürülen köpeğin geri verilmeyeceği ve sahiplendirilmeyeceği öğrenildi.

    pitbull

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