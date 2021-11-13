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Manisa’da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

Manisa’da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ele geçirildi.