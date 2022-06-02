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    Manisa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve otoparkları su bastı.
    • 02.06.2022 - 21:50
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    Manisa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Manisa'nın Kula ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Cadde ve sokaklar suyla doldu

    Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve otoparkları da su bastı.

    DHA'nın haberine göre, MASKİ ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.

    Manisa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #1

    Manisa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #2

    Manisa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #3

    Manisa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #4

    Manisa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #5


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