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Manisa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve otoparkları su bastı.