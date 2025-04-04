Manisa'da şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz oyuncak dağıtıyor

İHA

Manisa'nın Soma ilçesine yaşayan Cevdet Demirkan, şehit ve gazi çocuklarına yönelik yaptığı yardımlarla herkesin takdirini kazandı.

10 yıldır bir tezgah üzerinde oyuncak satarak geçinmeye çalışan Demirkan, 8 yıldır şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına ücretsiz oyuncak veriyor.

Demirkan, şehit çocuğu veya gazi çocuğu olduğuna dair kimliği gösteren herkesi istediği oyuncağı hediye ederek mutlu ediyor.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINI MUTLU EDİYOR

Tezgahına koyduğu bir kumbara sayesinde duyarlı vatandaşların da desteğini alan Demirkan, daha fazla çocuğun yüzünü güldürüyor.

Tezgahtaki yazıyı gören duyarlı vatandaşlar, ‘Bizim de katkımız olsun’ diyerek kumbaraya para bırakırken, Demirkan da bu paralarla İzmir’den yeni oyuncaklar alarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

"ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEĞİM"

Sakarya'da bir şehit cenazesinde şehit oğlundan etkilenmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlatan Demirkan, şunları söyledi:

"Aslen Zonguldaklıyım. 12 senedir Soma'da yaşıyorum ve 10 senedir oyuncak satarak geçimimi sağlıyorum.

Emekliyim ama maaşımın yarısı kesiliyor. O yüzden çalışmak zorundayım. 8 yıldır da şehit ve gazi çocuklarına oyuncak yardımı yapıyorum. Bunu ömür boyu yapmaya devam edeceğim.

ŞEHİT ÇOCUĞUNDAN ETKİLENDİ

Kazandığımın yarısı şehit ve gazi çocuklarımıza oyuncak oluyor. Ömrüm yettiğince de buna devam edeceğim. Sakarya'da bir şehit cenazesine gitmiştik. Arkadaşımın kardeşiydi. Çocuğu çamur içinde tahta arabayla oynuyordu ve 'Babam bana araba getirecek' demişti. Çok etkilendim. Soma'ya döndüğümde bu yazıyı astım.

Tezgahıma bir de kumbara bıraktım. İsteyen vatandaşlar buraya para bırakarak bu davranışa destek oluyor. Toplanan parayla İzmir Kemeraltı'na giderek oyuncak alıyorum. Arkadaşlarım bana kızıyor. Senin ihtiyacın var, niye böyle yapıyorsun diyor ama önemli değil. Bir ekmek değil yarım ekmek yerim yine de şehit ve gazi çocuklarını sevindiririm."