Manisa'da şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu

Manisa'da şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle devrilen bir ağaç 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolu kapattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu yağışı özellikle üzüm bağları ve sebze-meyve bahçelerine zarar verdi. İlçede etkili olan fırtına da bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine neden oldu.

5 mahalleye ulaşım sağlayan yol kapandı

Alaşehir-Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir ağacın fırtına sebebiyle kırılan dalları 5 mahalleye ulaşımı sağlayan karayolunu kapattı.

İHA'nın haberine göre, Alaşehir Belediyesi ekipleri hemen bölgeye giderek, dalların toplanması için çalışma başlattı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bölgede ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Fen işleri ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Manisa'da şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu VİDEO