Manisa'da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı ve bitkin halde bir şahin bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan şahin, Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim edildi.

Şahini tedavi eden ekipler, tekrar doğaya bıraktı.

TEDAVİSİ 20 GÜN SÜRDÜ

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahin, Veteriner Hekimi Engin Bahçeci tarafından tedaviye alındı. Sol kanadından yaralı şahine antibiyotik tedavisi uygulandı.

20 günlük tedavisi sona eren şahin, Yunusemre Mesir Tabiat Parkı'nda doğaya salındı. Kanat çırpan şahin, daha sonra doğada gözden kayboldu.

Manisa'da tedavi edilen yaralı şahin doğaya bırakıldı VİDEO

"VATANDAŞLAR BULDUKLARI YARALI HAYVANLARI BİZE TESLİM ETSİN"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, "İlk tedavisinin ardından, 2 Nisan'dan bu yana rehabilitasyon çalışması sürdü. 20 gün boyunca uygulanan antibiyotik tedavi süreci sona erdi. Şimdi tekrar ait olduğu doğaya saldık.

Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Doğada bu şekilde buldukları yaralı yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğüne bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.