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Manisa'da tutuklu kişinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Manisa'da tutuklu kişinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Akhisar'da cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.