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    Manisa'da tutuklu kişinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

    Akhisar'da cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
    • 17.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:23
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    Manisa'da tutuklu kişinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma ekipleri, cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli R.T.'nin evinde uyuşturucu ve silah olduğuna dair bilgi aldı.

    Harekete geçen ekipler, tutuklu R.T.'nin adresinde dün saat 16.00’da yaptığı aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü silah ve tabanca kümes ve evin farklı yerlerine saklanmış esrar ve uyuşturucu haplar buldu.

    Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre aramada, 3 bin 100 gram kubar esrar, 300 gram metamfetamin, 14 adet bong, 401 adet panama ibareli uyuşturucu hap (extasy), 2 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, şarjöre takılı 2 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet oluk bıçak bulunarak el konuldu.

    Manisa da tutuklu kişinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı #1


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