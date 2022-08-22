Manisa'da yüzme antrenörü çift iş yerinde nikah kıydılar

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüzme antrenörlüğü yapan Zübeyra Yanar ile Ramazan Akkaya, dünya evine girmek için iş yerleri olan havuzunda nikah masasına oturdu.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörlük yapan Akkaya ve Yanar çifti nikahları için farklı bir organizasyon tercih etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu çift, mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları kurumda dünya evine girdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kıydığı nikaha eşofman giyerek katılan çiftin şahitleri de İlçe Gençlik Spor Müdürü Bilal Yılmaz ile yüzme havuzu koordinatörü Mustafa Basmacı oldu.

Nikah anında mesai

Nikah merasiminin ardından arkadaşları Ramazan Akkaya'yı yüzme havuzuna attı. Eşi Zübeyra Akkaya da eşinin havuzdan çıkmasına yardımcı oldu.

"Hayallerimin üst seviyesi oldu"

AA'nın haberine göre; Havuzda nikah kıydırmanın eşi Ramazan'ın fikri olduğunu ifade eden Zübeyra Akkaya, "Bu kadar güzel olur mu bilmiyorum. Hayallerimin üst seviyesi oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. Damat Ramazan Akkaya ise "Bugün görevimize başlamanın birinci yıldönümü. Eşofmanlarla siyah beyaz bir kombinde yaptık. Güzel oldu mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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