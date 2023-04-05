Manisa'daki yaban hayatı görüntülendi Manisa'da dağ ve ormanlara kurulan 43 adet fotokapana yakalanan karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türleri belgesellik görüntüler oluşturdu.

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda; İzmir, Muğla, Manisa ve Aydın Doğa Koruma Milli Parklar il şube müdürlükleri yaban hayatını, 348 adet fotokapanla takip ediyor.

Manisa’da da kurulan 43 fotokapana bir çok canlı türü yakalandı.

"Birçok konuda araştırma yapılıyor"

Fotokapanlarla ilgili bilgi veren Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Vekili Hasan Paşalı, şunları söyledi: