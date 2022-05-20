Manisa'nın 'Alaşehir Ekmeği'ne coğrafi işaret tescili

Manisa'nın 'Alaşehir Ekmeği', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Alaşehir ekmeği, sert buğday unundan elde edilen sarı un kullanılarak yapılır.

Geleneksel ekşi hamur yöntemi ile yapıldığı için lezzet ve aromaca zengin bir ekmektir. Bayatlamaması nedeniyle oldukça tercih ediliyor.

2021 yılında tescil için başvuruda bulunan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ekmeğin tescilini aldı. Daha önce Alaşehir asma yaprağı ve Alaşehir kapamasına tescil alan Ticaret ve Sanayi Odası, ekmeği de tescil ettirdi.

Kaymakamlık tarafından Alaşehir ekmeğine coğrafi işaret tescili alabilme çalışmaları yapıldı. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda ekmeğin coğrafi işareti alındı.

"Amacımız Alaşehir'i marka haline getirmek"

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan yaptığı açıklamada, "Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak Alaşehir ekmeğimize coğrafi işaret tescil aldık. Alaşehir’i marka şehir yapma çalışmalarımız devam edecek. Amacımız marka şehir Alaşehir’in marka ürünlerini ve marka kişilerini ön plana çıkararak, şehrimizin tanıtımını artırmak." dedi.

"Yurt dışına götürüyorlar"

İHA'ya konuşan Alaşehirli fırıncı Necdet Yenikent, "Alaşehir ekmeğinin icadını babam İlhan Yenikent ilk kez 1978 yılında bulmuştu. O günden sonra Alaşehir ekmeği, Alaşehir’e dışarıdan gelenler tarafından aranmaya başladı. Alaşehir’e gelen herkes mutlaka Alaşehir ekmeğini alır, hatta yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tatil dönüşü buz dolabında dondurarak, yurt dışına bile götürüyorlar." diye konuştu.



