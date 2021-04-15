Manisa'nın Kuş Cenneti'nde en çok sakar meke bulunuyor

Kuşların sayısının tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda bölgede 23 bin ile en fazla sakar mekenin olduğu tespit edildi.

Manisa'daki Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce 2021 yılı kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) yapıldı.

15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmada, kış aylarındaki kuraklık nedeniyle derinliği 40 santimetreye kadar inen, son yağışlarla su seviyesi yükselen gölde; 23 bin sakar meke, 8 bin 600 çamurcun ördeği, 3 bin 806 yeşilbaş ördek, 7 bin 292 elmabaş pakta kuşunun yanı sıra nesli tehlike altında bulunan 952 adet tepeli pelikan sayıldı.

"YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA 9 TON YEM BIRAKILDI"

Kuş sayımında biyolog ve uzman akademisyenlerden faydalandıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Manisa kuş zenginliği bakımından ülkemizin sayılı illerindendir. Gölmarmara sulak alanımız mevcut. Her sene sulak alanlarımızda kuş sayımı yapıyoruz. Bu sene de faaliyetimizi biyologlar, uzman akademisyenlerimizle birlikte yürüttük. Geçen seneye baktığımız popülasyonda çok fazla bir artış yok, aynı sayıda devam ediyor.

Nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikanın Manisa'da görülmesi ise bizleri mutlu etti. Aynı zamanda yaban hayatına da destek oluyoruz. Yaban hayvanları için doğaya 9 ton yem bırakıldı. Dünyada yaşanan kuraklığı nispeten ülkemizde de görüyoruz ama hem DSİ, Kaymakamlık ve bizler Gölmarmara'nın gelecek nesillere aktarılması için projelerimizle koruyoruz." diye konuştu.

































