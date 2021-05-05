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- Mantı severlere özel: Sivas hingeli tarifi
Mantı severlere özel: Sivas hingeli tarifi
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 15:13
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada'da 3-7 Mayıs haftasının ortak yemeği, sivas hingeli olarak belirlendi.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de sivas hingeli tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
Her yörede farklı isimlerle bilinen hingel, bir mantı çeşididir. Metez ve çerkez mantısı olarak da karşımıza çıkan hingel mantısı, diğer mantılara göre daha büyük oranda yapılır.
Yöresel lezzetleri seviyor ve tadına doyum olmayan bir yemek tarifi arıyorsanız, sivas hingeli tarifi tam size göre.
Peki sivas hingeli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, mantı sevenlere özel sivas hingeli tarifi...
SİVAS HİNGELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamur için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 adet yumurta
- 3,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 adet soğan
- 4 adet patates
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sos için:
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 yemek kaşığı tereyağı
SİVAS HİNGELİ NASIL YAPILIR? SİVAS HİNGELİ TARİFİ
- Hamur için gerekli malzemeleri bir kaseye alın ve yoğurun.
- Sert bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Yoğurduğunuz hamuru kenara alın ve dinlenmeye bırakın.
- Patatesleri soyup haşlayın.
- Haşlanan patatesleri ezin.
- Bir tavaya tereyağı koyun.
- Tavada patates ve baharatları kavurun.
- Hamuru iki bezeye ayırın ve mümkün olduğunca ince olarak açın
- Hamuru çay tabağı ya da kalıpla kesin.
- Kestiğiniz parçaların içerisine harcı yerleştirin ve hamuru yarım ay şeklinde kapatın.
- Hamurları kaynayan tuzlu suya atın.
- Pişen hamurları servis tabağına alın.
- Bir tavada yağ ve baharatları kızdırın.
- Hamurun üzerine sosu gezdirin.
- Arzu ederseniz servis aşamasında tabağa yoğurt da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun..