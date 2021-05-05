Mantı severlere özel: Sivas hingeli tarifi

Sivas hingeli, Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın ortak yemeği olarak seçildi. Tarifi denemek isteyenler, sivas hingeli tarifi hakkında araştırmalarına başladı. İşte sivas hingeli tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada'da 3-7 Mayıs haftasının ortak yemeği, sivas hingeli olarak belirlendi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de sivas hingeli tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

Her yörede farklı isimlerle bilinen hingel, bir mantı çeşididir. Metez ve çerkez mantısı olarak da karşımıza çıkan hingel mantısı, diğer mantılara göre daha büyük oranda yapılır.

Yöresel lezzetleri seviyor ve tadına doyum olmayan bir yemek tarifi arıyorsanız, sivas hingeli tarifi tam size göre.

Peki sivas hingeli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, mantı sevenlere özel sivas hingeli tarifi...

SİVAS HİNGELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

3,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç için:

1 yemek kaşığı salça

1 adet soğan

4 adet patates

1 tatlı kaşığı tuz

Sos için:

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

SİVAS HİNGELİ NASIL YAPILIR? SİVAS HİNGELİ TARİFİ