Maraş Lisesi 1924 yılından beri eğitim hayatını sürdürüyor

Cumhuriyetin kuruluşuyla eğitime başlayıp, Yedi Güzel Adamın yollarını kesiştiren Maraş Lisesi, günümüzde halen eğitimine devam etmekte.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Kahramanmaraş'ta 1924 yılında ‘Maraş Sultaniyesi’ adıyla eğitim hayatına başlayan tarihi ‘Maraş Lisesi’ yaklaşık bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor.

BİR ASIRDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Maraş Sultaniyesi adıyla faaliyet göstermesinin ardından, 1948 yılında Maraş Lisesi olarak devam etti.

Bir dönem 169 yıllık tarihi Amerikan koleji olup, 2013 yılında ise Kahramanmaraş Anadolu Lisesi adını alarak faaliyetine devam ediliyor.





YEDİ GÜZEL ADAMIN YOLLARINI KESİŞTİRDİ

Türk edebiytatına damga vuran Yedi Güzel Adam'ın da, 1950’lerde Maraş Lisesinde yolları birleşmişti.

Maraş Lisesi'nin içerisinde 2019 yılında açılan müzede, Osmanlı sancağı ve tarihi eşyalar yer alırken, okul koridorlarında önemli kişilerin fotoğrafları sergileniyor.

Sergiler ve müze öğrenciler tarafından ilgi odağı olup ziyaret edilmekte.

"OKULUMUZUN FORMASI TRABZONSPOR'UN RENGİ"

Maraş Lisesi’nin okul Müdürü Mehtap Süt, “Maraş Lisesi 1948 yılında lise oluyor ama1924’ten bu yana okulu var. Aynı zamanda Maraş Lisesi ile Trabzon Lisesi kardeş zaten daha önce gidip geliyorduk pandemi nedeniyle gidemedik. Belgelerimiz var evraklarımız var kupalarımız var. Aynı dönemde Maraş Valiliği ve Trabzon Valiliği ile liseler arasında da kardeş lise olmuştuk. Seviyoruz okulumuzun forması da Trabzonspor’un rengi. En sonda da belediyeler kardeş şehir protokolü imzalamıştı” dedi.

1960’lı yıllarda okulda müdür yardımcılığı görevi yapan Ercan Koçelli’nin okuldaki her etkinlik sonrası mektuplar yazdığını ifade eden okul müdürü Mehtap Süt, “1960’lı yıllarda idarecilik yapmış Kahramanmaraş Lisesi’ne emeği geçen Balıkesir’den Ercan Koçelli, sürekli mektuplarıyla Maraş Lisesi’ndeki anılarını tazeledi. O günleri anılarak yaşadığı günler ve yaptığı çalışmaları bizlere mektuplarıyla aktardı. Bir iki yıl önce de vefat etmişti. 2019 yılına kadar mektupları geldi 6 yıl boyunca. Kimden geldiği belli değildi, gönderici ismi yoktu Balıkesir Emniyeti ile irtibat geçerek adresi tespit ettik ve evinden çocuklarına ulaştık. En sonunda oğlu Kahramanmaraş’a gelmişti ve babasının vefat ettiğini söyledi. Ama masasında son yazdığı mektup vardı onu getirdi bize. Allah rahmet eylesin kendisine” dedi.

Okul müdürü, okulun 1960’lı yıllarda Türkiye’deki ilk on liseden biri seçildiğini, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi önemli etkinliklere de ev sahipliği yaptığını söyledi.





