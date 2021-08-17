Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı? İşte Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgasının perde arkası

Dün akşam oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında, skandal bir olay yaşandı. Sinir krizi geçiren Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Peki Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgasının sebebi neydi?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Galatasaray-Giresunspor maçında, futbol sahalarında ender görülebilecek olaylardan biri yaşandı.

Sarı kırmızılıların defans oyuncusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Sinir krizi geçiren Brezilyalı yıldız, Kerem'e attığı yumruk sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Peki Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı? İşte olayın perde arkası...

MARCAO, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA NEDEN SALDIRDI?

Dün akşam oynanan Galatasaray-Giresunspor maçının 61. dakikasında, sahalarda ender görülen bir tatsızlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu, müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde arkadaşına söylenmeye başladı.

Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, eliyle Marcao'ya ''Sus'' işareti yaptı. Bu işaret, Brezilyalı oyuncuyu çıldırttı.

Marcao, görev bölgesinden koşarak rakip yarı sahadaki Kerem'in yanına gidip önce ardından da yumruk attı.

HAKEM OLAYI VAR MONİTÖRÜNDEN İZLEDİ

Yaşanan şok olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Diagne, Marcao'yu; Cicaldau da Kerem'i tutarak uzaklaştırdı.

Kerem, yaşadığı şok ile ''Bana nasıl vurabilir'' diye isyan ederken, Giresunsporlu oyuncular hakem Erkan Özdamar'a Marcao'yu işaret edip kırmızı kart göstermesini istedi.

Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izledikten sonra Marcao'yu, 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı. Hemen ardından teknik direktör Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıkarıp kenara aldı ve ''Ne oldu?'' diye sordu.

TERİM KAVGA ÖNCESİ KEREM'İ KENARA ALMAK İSTEMİŞTİ

Giresunspor taraftarlarının alkışları arasında oyundan çıkıp kulübeye oturan Kerem Aktürkoğlu, ''Ben sadece 'sus' işareti yaptım'' diye kendini savunurken, Fatih Terim genç oyuncusuna moral verdi.

Bu arada kavga öncesi Kerem, Feghouli ve Taylan'ın yerine oyuna girmek için kenara gelen Alpaslan, Babel ve Emre Kılınç'ın hakemler tarafından kenarda bekletilmesinin ardından Marcao-Kerem olayı patlak verince Fatih Terim küplere bindi.

Terim, 4. hakem Alper Çetin'e ''Neden değişiklikleri yaptırmadınız!'' diye çıkıştı. Fatih Terim olayla ilgili, ''Oyuncuları değiştirin dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti. kalınca... Olacağı varmış.'' dedi.