Marcao kimdir? Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı!

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Marcao kimdir?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı.

Sarı kırmızılıların defans oyuncusu Marcao, Giresunspor deplasmanında oynanan maçın 63. dakikasında bilinmeyen bir nedenle takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na vurmaya başladı.

Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına önce kafa sonra da yumruk attı. Marcao, bu haraketinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Takım arkadaşı ile kavga eden oyuncunun o anları sosyal medyada da gündem oldu. Futbolda ender yaşanan olayın ardından Marcao'nun futbol hayatı gündeme geldi.

Peki, Marcao kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Marcao'nun hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

MARCAO KİMDİR?

5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Marcao, futbola Brezilya liginde mücadele eden Atletico Paranaense formasıyla başlamıştır. Marcao, yine aynı ligde yer alan AC Goianiense (GO) takımına kiralık olarak gönderilmiştir.

2018-19 ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzalamış ve Galatasaray'la ilk resmi maçına, 2018-19 sezonunun 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında çıkmıştır.

Maça ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kalmış ve takıma dahil olduktan sonra çıkılan 10 lig maçının tamamında 90 dakika forma giymiştir. Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyememiştir.

14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica maçıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Marcao, 15'i Süper Lig olmak üzere yılı 21 maç ile tamamlamıştır. Sezon sonunda Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşamıştır.

2019-20 sezonuna ilk haftadaki Denizlispor maçı ile başlayan Marcao, maçın 34. ve 43. dakikalarında art arda sarı kart görerek oyundan atılmıştır. İkinci hafta mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamamıştır. Daha sonraki 7 maçta 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçını yine cezası nedeniyle kaçırmıştır.

18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge maçıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiştir. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmış ve sezonu 28'i lig olmak üzere toplam 39 maçla tamamlamıştır.

Ayrıca 7 Ağustos 2019'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk defa TFF Süper Kupa'yı kazanmıştır.