Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barışacak mı? Sarı-kırmızılı camia harekete geçti

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barışacak mı? Sarı-kırmızılı camia harekete geçti

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao, 8 maç men ve para cezası almıştı. Kerem'den özür dileyen Marcao, umduğu karşılığı bulamadı. Peki, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barışacak mı? İşte son durum..

Süper Lig'de GZT Girensunspor ile karşılaşan Galatasaray, maçı kazanmış ancak istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na maç esnasında yumruk atan Marcao, herkesin tepkisine neden oldu.

Maçtan kırmızı kart ile atılan, soyunma odası ve takım otobüsüne alınmayan Marcao, karşılaşmanın üzerinden 20 saat geçmesinin ardından özür dilemişti.

Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım. Bunu biliyorum çünkü, Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm.

Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Aktürkoğlu ise bu özür mesajına herhangi bir karşılık vermezken, ikili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Peki, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barışacak mı?

KEREM AKTÜRKOĞLU VE MARCAO BARIŞACAK MI?

Hatay ve Kasımpaşa karşılaşmalarında oynayamayan Marcao, milli arada affedildi ve takımla antrenmanlara başladı.

Cezası nedeniyle ligde 6 maçta daha görev alamayacak olan 25 yaşındaki stoperin adı UEFA listesine yazılırken, Kerem'in milli takımdan dönmesiyle birlikte aradaki gerginliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2 futbolcu bir araya getirilecek.

Daha önce yayınladığı bir video ile takım arkadaşından ve ailesinden özür dileyen Marcao'nun bu kez tüm takımın önünde Kerem'den özür dileyeceği öğrenildi.