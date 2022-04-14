Marcel Jost: “Sosyal medya pazarlaması, online ticaret açısından önemli bir yere sahip!”

Marcel Jost Consulting Kurucusu Marcel Jost, sosyal medya pazarlamasının online ticaret açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Marcel Jost Consulting Kurucusu Marcel Jost, sosyal medya pazarlamasının online ticaret açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jost, “Markanızı sosyal medyada ön plana çıkarmanız, satış oranlarınızı arttırmanız anlamına geliyor. Bu nedenle doğru stratejiler benimseyerek sosyal medya pazarlama çalışmaları yapılabilir.” Sözleriyle sosyal medyanın markalar açısından öneminden bahsetti.

Online ticaret konusunda firmalara destek sunan, çeşitli eğitimlerle firmaların online ticarette başarı göstermesini sağlayan Marcel Jost, sosyal medyanın son zamanlarda en önemli pazarlama araçlarından biri olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jost, açıklamalarında şu sözlerin altını çizdi: “Son zamanlarda sosyal medya, yoğun olarak kullanıldığı için ön plana çıkıyor. Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının milyonları aşan kullanıcı sayısına ulaştığını biliyoruz. Bu platformlarda yapılacak pazarlama çalışmaları, firmaların müşterilerine doğrudan ulaşabilmesini mümkün kılacak. Ben de uzman ekibim ile müşterilerime bu konuda hangi adımları atması gerektiğine dair fikirler veriyor, onlara uzman desteğinde bulunuyorum.”

Sosyal Medyada Markanızı Ön Plana Çıkarabilirsiniz

Çeşitli hususlara dikkat edilerek sosyal medyada markaların ön plana çıkabileceklerinin altını çizen Marcel Jost, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Doğru stratejisi, doğru bir reklam için en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Markalar, kendilerini müşterilere nasıl tanıtmak istediklerini belirlemeli. Ardından seçilen dijital reklam türü üzerinden reklam çalışmaları yapılmalı. Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarında, doğru strateji ile öne çıkmak ve satış oranlarını arttırmak mümkün.”

Satış Oranlarınızı Arttırmak için Sosyal Medya Kullanılabilir

Müşterilerin satış oranlarını arttırabilmeleri için sosyal medya kullanmalarının öneminden bahseden Marcel Jost, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Dijitalleşme çağı içerisinde olduğumuz için bu çağa ayak uyduran firmaların ayakta kalabileceklerini düşünüyorum. Online ticarette başarı ise kullanılan stratejiler ile doğru orantılı. Reklam çalışmalarında farklı kanallar kullanılarak markanın tanınırlığı arttırmalı. Sosyal medya bu araçlardan en etkilisi olduğu için markaların son zamanlarda sosyal medyaya yöneldiğini gözlemlemekteyiz. Bizim amacımız, müşterilerimizin online ticarete daha kolay uyum sağlayabilmesi için müşterilerimizi doğru bir şekilde yönlendirebilmek. Çalışmalarımızın temelinde bu amacın bulunduğunu söyleyebilirim.”