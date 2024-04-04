Mardin bayrama hazır! Yoğunluk artmaya başladı Tarihi ve kültürel mirasıyla ilgi odağı haline gelen Mardin’de, Ramazan bayramı öncesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

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İHA

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte ise tatil planları da yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda da yerli ve yabancı turistlerin rotası ise Mardin...

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün arttığını belirtti.

"Çoğu turiste cevap bile veremiyoruz"

Bayram öncesi çok güzel bir yoğunluk olduğunu ifade eden Gürgör, sömestr tatili ile bayram tatilinin birleşmesi ile beraber ciddi talepler oluştuğunu kaydetti.

9 günlük bir tatil ve arasında da bayram olması nedeniyle Mardin’de yüzde yüzlük bir doluluk olduğunu söyleyen Gürgör, "Şu an çoğu turistimize cevap bile veremiyoruz. Rezervasyonlarınızı erken alın çağrısında bulunduk. Mardin, özellikli bir şehir olduğu için her zaman yer bulunamıyor. Turizm olarak 12 aya yayılmış bir turizmi var. Özellikle nisan ve mayıs aylarında ciddi talepler var.

Şu an yoğun bir şekilde misafirlerimizi bekliyoruz ve hazırlıklarımızı da tamamladık. Otellerimizde sağlık sebeplerinden ötürü bazı iptaller söz konusu oldu ama genel olarak baktığımızda özellikle bayram ve sömestr tatilinin birleşmesinden dolayı ciddi bir talep var. Amacımız bunu 12 aya yaymak. Bunun büyük bir kısmını başardık" dedi.

"Gelen turistler kendinden bir parça görüyor"

Mardin'in 4 mevsimi ile çok güzel bir şehir olduğu değerlendirmesinde bulunan Gürgör, "Gelen insanlar mevsim de mistik havayı yaşıyor. O yüzden memnunuz. Medreselerimiz, turizm işletme belgeleri restoranlarımız, cami ve daha birçok gezilecek yerlerimiz mevcut. Gelen turistler hangi din ve mezhepten olursa olsun kendinden bir parça görüyor ve hissediyor.

Çünkü hem inanç, hem kültür turizm şehriyiz. Mardin, başlı başına 2-3 günde gezip bitirilecek bir şehir değil. Mardin’in o mistik havası hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tatil döneminde turist sayısının 120 bini geçmesini bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)