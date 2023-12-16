Mardin Yardere Şelalesi göreni büyülüyor Dara Antik Kenti yakınlarında bulunan ve doğal güzelliği dikkat çeken kırsal Yardere Şelalesi, fotoğraf tutkunlarının odak noktası oldu.

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İHA

Mardin’in 2 bin 300 yıllık Dara Antik Kenti’ne gidenlerin yeni uğrak noktası, Yardere Şelalesi oluyor.

Çorak iki dağ arasında yer alan ve kenti ziyaret edenlerin her mevsim tercih edebileceği rotaları arasında bulunan Yardere, görsel bir şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunları, gezginler...

Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Yardere, sararıp dökülen yapraklarla kartpostallık görüntüler oluştururken soğuk havaya rağmen doğa tutkunlarının, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır’dan kenti ziyaret ettiğini belirten Mehmet Polat isimli gezgin, sosyal medya aracılığıyla keşif ettikleri Yardere’yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)