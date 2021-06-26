Kente gezmeye gelen Erdal Gür, "Mardin'i gezmek için geldim. Bir arkadaşımın önerisiyle 4-5 dilde Mardin türküsünü dinledim. Çok sevdim. İnsanları da pırlanta gibi" dedi.

Mardin, güzelliği ve tarihi yerleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Evleri, tarihi sokaklarıyla gezmeye gelenlerin ayrılmakta zorlandığı kent, yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

"MARDİN'İ ÇOK SEVDİM"

İstanbul'dan Mardin'e gezmeye gelen ve çok sevdiğini söyleyen Erdal Gür, "İstanbul'dan geliyorum. Mardin'i gezmek için geldim. Bir arkadaşımın önerisiyle 4-5 dilde Mardin türküsünü dinledim.

Çok sevdim. Çünkü Mardin Türk toplumu ve toprakları içerisinde din ve dil ayrımı aratmayan çok güzel bir yer. İnsanları pırlanta gibi. Yani kapıyı çaldığın zaman çay ikram ediyorlar." dedi.

"MEZAPOTAMYA'NIN ORTASINDA GÜL GİBİ AÇMIŞ"

Erdal Gür, "Türk, Kürt, Süryani ne bilim diğer ırklardandır hiçbir alakası yok.

En güzel yanı Mezopotamya'nın ortasında gül gibi açmış bir memleket. Kahvesi, yemekleri, peyniriyle ve en güzeli insanlığıyla harika bir yer. Yani çok tavsiye ederim.

Buraya gelen kişinin sadece kendi diniyle ilgili değil diğer dinleri ve kültürleri görmesini gönülden isterim.

İyi ki Türkiye'de doğmuşum ve iyi ki de Mardin'i görmüşüm." diye konuştu.

Mardin yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor VİDEO





"FİLİSTİN'DEN GELDİM, MARDİN'İ ÇOK BEĞENDİM"

Filistin’den gelen Hala Abu Sharar, “Biz Türkiye'nin güneyini ziyaret etmek istedik. Bir tatil planı yaptım. Biz Hatay, Antep ve Urfa'ya gittik.

Sonra Mardin'e geldim. Burayı çok beğendim. Stili çok güzel. Dükkan, kafe, çok merdiven var. Ama güzel şehir. Biz aslen Filistinliyiz. Ama 2 yıl önce Türkiye'ye geldim.” dedi.

"ÜRDÜN VE FİLİSTİN GİBİ"

Mardin’i beğendiğini söyleyen Abu Sharar, “Mardin'in çok eski bir tarihi var. Müslüman, Hristiyan, Süryani var. Ürdün ve Filistin gibi." diye konuştu.

2 yıldır Türkiye'de olduğunu kaydeden Halid Abdurrahman, “Mardin'in insanları ve yemekleri çok güzel. Tarihi çok eski.” şeklinde konuştu.



