Yıllar önce 30'dan fazla semer ustası bulunan Mardin'de, motorlu araçların çoğalmasıyla birlikte semere olan ilgi azaldı. Semercilerin dükkanlarını kapatmasıyla birlikte 2 semerci kaldı.

Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik teknolojiye direnmeye çalışıyor.

Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı.

BİR DÖNEM EN AZ 5 KİŞİ ÇALIŞIRDI

Mardin'de 48 yıldır ata mesleğini sürdüren Aydın ildoğan, bir dönem semerci dükkanlarında en 5 kişinin çalıştığını söyledi. Ağabeylerinin de daha önce semercilik yaptığını anlatan İldoğan, zamanla bu mesleği bıraktıklarını söyledi. Mesleklerinde ustanın artık yetişmediğini ifade eden İldoğan, "48 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği. Eskiden her dükkanda 4- 5 kişi çalışırdı. O zaman ustaların yanında çıraklar da vardı. Şimdi sadece iki kişi kaldık. Günde bir tane semer üretebiliyorum. Kimse çalışmıyor. Rahatlıktan öte ağır iştir. Kuvvet isteyen bir iştir." dedi.

"MESLEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

7 yaşından bu yana semercilik yaptığını söyleyen İbrahim Doğan ise en genç semerci olduğunu anlatan Doğan, "35 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bu çarşıda el sanatları hala devam ediyor. Bazı ustalarımız öldü, biz mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef çırak yok. Çarşımız 25- 30 yıl önce cıvıl cıvıldı. Köylüler hep buradaydı. Benim yetiştiğim dönemde 11 dükkan vardı. Şu anda iki dükkana düştük." diye konuştu.

Mardin'de 2 tane semer ustası kaldı VİDEO



























