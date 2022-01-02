Mardin'de 372 yıllık kiliseyi hayatta tutuyor

Ermeni vatandaşı Zekeriya Sabuncu, 372 yıllık tarihe sahip Surp Kevork Kilisesi'nin temizliği ile bakımını tek başına üstleniyor.

37 yıl önce ailesi ile birlikte İstanbul'a göç eden Zekeriya Sabuncu, 8 yıl sonra yaşadığı Mardin'in Derik ilçesine geri döndü.

Aile mesleği zeytincilikle uğraşan Sabuncu, aynı zamanda ilçede yaşayan 3 Ermeni vatandaştan biri olarak tarihi Surp Kevork Kilisesi'ne de sahip çıkıyor.

Hafta sonları 372 yıllık kiliseye gelerek ibadetini yapan Sabuncu, ayrıca tarihi yapının hem temizliğini hem de bakımını tek başına üstleniyor.

"ÖMRÜM YETTİĞİNCE BAKACAĞIM"

60 yıl önce ilçede Ermeni cemaatinden yaklaşık 50 aile olduğunu belirten Zekeriya Sabuncu, şunları söyledi:

"Bu aileler, İstanbul'a ve Avrupa'ya göç etti. Sadece 3 kişi kaldık. Ömrüm yettiği kadar kiliseye sahip çıkıp, bakacağım. Kilisemiz 1650 yılında kurulmuş ve hala ayaktadır. Ben de kilisemizin ayakta kalması için gelip ibadetimi, temizliğini ve bakımını yapıyorum. Gelen ziyaretçilere kiliseyi açıyorum. Tarihi hakkında bilgi veriyorum ve bunu yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Derik'te Ermeni olarak sadece 3 kişi varız. Diğer ikisi karı-koca ve onlar da biraz rahatsız. Bundan dolayı biraz fazla ilgilenmeye çalışıyorum."





































